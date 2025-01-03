Майк Джонсон повторно обійняв посаду спікера попри перше провалене голосування

У п’ятницю, 3 січня, американські конгресмени проголосували за збереження посади спікера Палати представників США за республіканцем Майком Джонсоном. Втім, перше голосування за його кандидатуру провалили, повідомило CNN.

52-річний республіканець не пройшов на посаду спікера за результатами першого голосування – його кандидатуру підтримали 216 конгресменів з 218 необхідних. Серед тих, хто голосував проти Джонсона – троє республіканських представників.

Втім, після короткої перерви двоє з трьох республіканців, які головували проти чинного спікера, двоє таки віддали за нього голоси. За даними CNN, щодо підтримки, із ними провів розмову обраний президент Дональд Трамп.

Зазначається, що Майкл Джонсон зіткнеться з «великим викликом» у Конгресі із найменшою більшістю в Палаті представників за майже 100 років – за результатами голосування республіканці отримали 219 голосів у Конгресі, а демократи – 215.

Позиція Майка Джонсона щодо України

З 2022 року Майкл Джонсон виступав проти надання Україні військової та будь-якої іншої допомоги. Раніше Джонсон голосував проти надання пакетів допомоги та наполягав, що допомога країні не має переважати над внутрішніми питаннями США.

У жовтні 2023 року республіканця обрали спікером Конгресу США. Цікаво, що його кандидатуру підтримали лише з четвертого разу, оскільки ні Джонсон, ні інші кандидати не отримували достатньо підтримки.

Після обрання його спікером Майк Джонсон активно просував кандидатуру президента Дональда Трампа та його позицію, що нову військову допомогу для України та Ізраїлю потрібно розглядати окремо, а не одним пакетом як пропонувалось раніше. Втім, вже у квітні того ж року він прискорив виділення допомоги Україні, назвавши негайне надання зброї «критично важливим».

У травні 2024 року Майк Джонсон підтримав дозвіл США бити ЗСУ по території Росії американською зброєю. Тоді спікер Палати представників наголосив, що українці «повинні мати можливість дати відсіч».