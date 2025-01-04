У першій грі сезону «Борнмут» лише у доданий час вирвав у «Евертона» вольову перемогу

У суботу, 4 січня, в межах 20-го туру чемпіонату Англії відбудеться українське дербі – «Борнмут» Іллі Забарного прийматиме «Евертон» Віталія Миколенка. Обидва українських захисники постійно виходять в основі своїх колективів і є лідерами команд. Поєдинок відбудеться на арені «Віталіті Стедіум» і розпочнеться о 17:00 за київським часом.

«Борнмут» нині посідає нетипово високе для себе місце – «вишні» не програвали останні сім матчів, здобувши 4 перемоги й три нічиї, і йдуть у турнірній таблиці АПЛ сьомими. «Евертон» теж потрохи виходить з кризи, в яку потрапив на старті сезону – після 19-ти турів «іриски» шістнадцяті.

Цікаво, що протистояння «Борнмута» та «Евертона» відзначається високою результативністю. В рамках АПЛ команди провели між собою 15 матчів: у дванадцяти з них було забито щонайменше три голи, в десяти – суперники обмінялися голами, а середня результативність склала 3,6 гола за гру.

FAVBET фаворитом протистояння вважає «Борнмут». На його перемогу дають 1,75, тоді як успіх «Евертона» оцінюють у 4,85. Нічия котирується у 3,85. Фахівці не мають однозначної відповіді щодо результативності матчі: стандартний тотал 2,5 більше становить 1,90, тоді як тотал менше 2,5 – 1,95.

Найбільше шансів забити у «Борнмута» мають Еванілсон (2,50), Енес Унал (3,00) та Антуан Семеньо (3,20). У складі Евертона відзначитись можуть Домінік Калверт-Льюїн (4,00) та Армандо Броя (4,50). Гол від Забарного оцінюють в 10,00, а від Миколенка – в 12,00.

Нагадаємо, у 3-му турі АПЛ «Борнмут» лише на четвертій доданій до матчу хвилині завдяки голу колумбійського форварда Луїса Сіністерра зумів вирвати в «Евертона» перемогу 3:2.

Де дивитися матч 20-го туру АПЛ між «Борнмутом» та «Евертоном»

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