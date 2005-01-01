Україна не буде реагувати на заяву Трампа про «російський Крим»

СуспільствоОлег Костюк, сьогодні, 12:364510

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Україна не буде реагувати на заяву Трампа про «російський Крим»
фото Reuters
Дональд Трамп

Україна не буде реагувати на заяву президента США Дональда Трампа про «російський Крим». Про це повідомила прес-секретар МЗС України Мар'яна Беца у коментарі «112 Україна».

«Ми не будемо реагувати. По-перше, ми ніколи не реагуємо на плітки. Мені відомо, що Білий дім не відреагував, сказавши, що ця інформація відсутня у них», – сказала Беца.

Нагадаємо, що американське видання BuzzFeed News з посиланням на власні джерела повідомило, що Дональд Трамп на саміті «Великої сімки» сказав світовим лідерам, що «Крим - російський, тому що всі там говорять по-російськи».

Білий Дім офіційно відхрестився від подібної заяви Трампа. Прес-секретар Білого дому Сара Сандерс заявила, що їй нічого не відомо з приводу можливих слів президента США Дональда Трампа про те, що Крим є російським, так як всі жителі півострова розмовляють російською.

«Я не знаю про такі слова. Я знаю, що це було повідомлено журналістами, але я не буду коментувати приватної розмови, в якій я не брала участі і про яку мене не інформували», – сказала спікер.

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