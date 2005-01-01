Україна не буде реагувати на заяву Трампа про «російський Крим»

Дональд Трамп

Україна не буде реагувати на заяву президента США Дональда Трампа про «російський Крим». Про це повідомила прес-секретар МЗС України Мар'яна Беца у коментарі «112 Україна».

«Ми не будемо реагувати. По-перше, ми ніколи не реагуємо на плітки. Мені відомо, що Білий дім не відреагував, сказавши, що ця інформація відсутня у них», – сказала Беца.

Нагадаємо, що американське видання BuzzFeed News з посиланням на власні джерела повідомило, що Дональд Трамп на саміті «Великої сімки» сказав світовим лідерам, що «Крим - російський, тому що всі там говорять по-російськи».

Білий Дім офіційно відхрестився від подібної заяви Трампа. Прес-секретар Білого дому Сара Сандерс заявила, що їй нічого не відомо з приводу можливих слів президента США Дональда Трампа про те, що Крим є російським, так як всі жителі півострова розмовляють російською.

«Я не знаю про такі слова. Я знаю, що це було повідомлено журналістами, але я не буду коментувати приватної розмови, в якій я не брала участі і про яку мене не інформували», – сказала спікер.