Сергій Ковалець так і не зміг вивести свою команду з крутого піке

Сергій Ковалець більше не тренуватиме Поділля, повідомляє офіційний сайт хмельницького клубу. Причиною звільнення 57-річного фахівця стали невтішні результати команди – після 12-ти турів команда йде на останній сходинці турнірної таблиці Першої ліги, маючи у своєму доробку лише 4 очки. Команда під керівництвом Сергія Івановича не змогла здобути жодної перемоги в сезоні.

Тимчасово виконувати обов’язки головного тренера «Поділля» буде Олександр Воловик.

Нагадаємо, Ковалець в Україні тренував Борисфен, Металіст, Львів, Олександрію, Оболонь (двічі), Металург З, Чорноморець, Полісся (Ставки) та Інгулець (з кінця 2022-го по літо 2023-го). Також працював з молодіжною збірною України (2012-2015), литовським Тракаєм та словацьким Татраном (двічі). Хмельницький клуб очолив у жовтні 2024 року. Загалом на чолі команди він провів 28 матчів – 7 перемог, 8 нічиїх, 13 поразок.

Нагадаємо, раніше «Ворскла» оголосила про звільнення Олександра Бабича з посади головного тренера полтавського клубу, а Олександр Рябоконь замінив на посаді наставника «Лівого Берега» Андрія Гаврюшова.