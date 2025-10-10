Олександр Бабич покидає «зелено-білих»

«Ворскла» на своєму офіційному сайті оголосила про припинення співпраці з головним тренером Олександром Бабичем. Виконувати обов’язки наставника полтавців найближчим часом буде Валерій Куценко. З воротарями продовжить працювати Дмитро Стойко. У роботі вищеназваним фахівцям також допомагатиме тренер-аналітик Сергій Приходько.

Нагадаємо, Бабич очолив «Ворсклу» у липні 2025 року. Під його керівництвом команда провела 11 матчів, здобула 3 перемоги, тричі зіграла внічию та зазнала 5 поразок.

В останніх трьох матчах полтавці не змогли здобути жодної перемоги (поразки від «Чернігова» та «Прикарпаття» та нічия з «Вікторією»), що викликало негативну реакцію у вболівальників, які викликали команду на серйозну розмову.

Після 10-ти турів команда з 12-ма очками посідає у турнірній таблиці Першої ліги сьому сходинку. Від лідера – «Чорноморця» – полтавці відстають на 14 пунктів.