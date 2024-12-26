Одразу 8 команд виявили амбіції боротися за вихід в еліту українського футболу

Комітет УАФ з атестації футбольних клубів провів щорічну процедуру проходження ліцензування, повідомляє Sport.ua. Родзинкою стало те, що відразу всі учасники Чемпіонської групи Першої ліги вирішили пройти атестацію для участі в змаганнях під егідою УПЛ.

Нагадаємо, Перша ліга у першій частині сезону була розбита на дві групи – А та Б (за географічним принципом). За підсумками першої половини сезону команди, які посіли перші чотири сходинки в обох лігах, сформували Чемпіонську групу. Інші – Групу вибування. Вісім команд першої боротимуться за підвищення у класі (вихід в УПЛ), інша вісімка намагатиметься зберегти прописку і не вилетіти у третій за силою дивізіон.

За підсумками першої половини сезону до Чемпіонської групи вийшли:

«Агробізнес» (Волочиськ, Хмельницька область)

«Епіцентр» (Кам’янець-Подільський, Хмельницька область)

«Буковина» (Чернівці)

«Металіст» (Харків)

«Кудрівка» (село Кудрівка, Корюківський район, Чернігівська область)

ЮКСА (село Тарасівка, Фастівський район, Київська область)

«Полтава» (Полтава)

«Металіст 1925» (Харків)

Зазначимо, за підсумками весняної частини сезону в УПЛ вийдуть дві найкращі команди, а ще дві зіграють перехідні матчі з 13-ю та 14-ю командами еліти.

До слова, раніше Виконавчий Комітет УАФ зменшив обов'язковий атестаційний внесок за проходження процедури до 135 тисяч гривень в сезоні 2024/25 для учасників чемпіонату УПЛ, а з сезону 2025/26 оплата для команд УПЛ, ПФЛ та жіночих здійснюватиметься коштом УЄФА.