Клуби Першої ліги пройшли атестацію для участі в УПЛ
Комітет УАФ з атестації футбольних клубів провів щорічну процедуру проходження ліцензування, повідомляє Sport.ua. Родзинкою стало те, що відразу всі учасники Чемпіонської групи Першої ліги вирішили пройти атестацію для участі в змаганнях під егідою УПЛ.
Нагадаємо, Перша ліга у першій частині сезону була розбита на дві групи – А та Б (за географічним принципом). За підсумками першої половини сезону команди, які посіли перші чотири сходинки в обох лігах, сформували Чемпіонську групу. Інші – Групу вибування. Вісім команд першої боротимуться за підвищення у класі (вихід в УПЛ), інша вісімка намагатиметься зберегти прописку і не вилетіти у третій за силою дивізіон.
За підсумками першої половини сезону до Чемпіонської групи вийшли:
- «Агробізнес» (Волочиськ, Хмельницька область)
- «Епіцентр» (Кам’янець-Подільський, Хмельницька область)
- «Буковина» (Чернівці)
- «Металіст» (Харків)
- «Кудрівка» (село Кудрівка, Корюківський район, Чернігівська область)
- ЮКСА (село Тарасівка, Фастівський район, Київська область)
- «Полтава» (Полтава)
- «Металіст 1925» (Харків)
Зазначимо, за підсумками весняної частини сезону в УПЛ вийдуть дві найкращі команди, а ще дві зіграють перехідні матчі з 13-ю та 14-ю командами еліти.
До слова, раніше Виконавчий Комітет УАФ зменшив обов'язковий атестаційний внесок за проходження процедури до 135 тисяч гривень в сезоні 2024/25 для учасників чемпіонату УПЛ, а з сезону 2025/26 оплата для команд УПЛ, ПФЛ та жіночих здійснюватиметься коштом УЄФА.