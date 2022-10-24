Південна Корея та КНДР обмінялися пострілами у прикордонних водах

Напруженість між Південною Кореєю та КНДР, яка назріває внаслідок регулярних ракетних випробувань останньої, досягла загострення на морському кордоні між двома країнами. Внаслідок порушення морського простору Південної Кореї судном КНДР прикордонники відкрили по ньому вогонь, на що отримали таку ж відповідь з протилежного боку. Про це повідомляє Reuters.

За інформацією джерела, об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що 24 жовтня вранці передав попередження та зробив попереджувальний постріл, щоб змусити північнокорейське торгове судно, яке перетнуло морський кордон між країнами, покинути свої води. Це сталося близько 3:40 ранку за місцевим часом.

Натомість Збройні сили Північної Кореї звинуватили в аналогічному порушенні сусідів і випустили у їхній бік 10 артилерійських снарядів. Військові КНДР заявили, що здійснили постріли у відповідь після того, як корабель ВМС Південної Кореї порушив кордон і зробив попереджувальний постріл «під приводом пошуку невідомого судна».

Обмін попереджувальним вогнем між Північною Кореєю та Південною Кореєю стався на тлі підвищеної напруженості на півострові через постійні провокації з боку КНДР, включно із серією випробувань балістичних ракет та пострілів з артилерії.

В останні тижні Північна Корея кілька разів запускала балістичні ракети малої дальності й сотні артилерійських снарядів біля свого східного і західного узбережжя на знак протесту проти військової діяльності Південної Кореї.

Минулого тижня південнокорейські війська розпочали щорічні оборонні навчання «Хогук», які триватимуть до 28 жовтня й покликані посилити їхню власну і спільну зі Сполученими Штатами здатність протистояти ядерній і ракетній загрозі з боку Північної Кореї.

Пхеньян гнівно відреагував на навчання, назвавши їх провокацією і погрожуючи контрзаходами. Сеул і Вашингтон заявляють, що їхні навчання мають оборонний характер і спрямовані на стримування КНДР.

Крім того, Пхеньян на законодавчому рівні закріпив за собою право застосовувати ядерну зброю. Північна Корея прийняла закон, який закріплює право на застосування превентивних ядерних ударів для самозахисту.