Багато хто з колаборантів хоче повернутися додому, але розуміє, що вже неможливо

Жителі Борівщини Ізюмського району Харківської області, які співпрацювали з окупаційною владою і повтікали на територію Росії, скаржаться на погане ставлення до себе з боку російської влади.

Як розповіли у Борівській сільській раді на Харківщині, колаборанти скаржаться, що росіяни їх принижують, а російська влада не передбачила для них жодних пільг чи соціальних виплат.

Зазначається, що багато хто з колаборантів хоче повернутися додому, але розуміє, що вже неможливо.

«Відомо, що більшість колаборантів, які активно співпрацювали на Борівщині з окупаційною владою, також покинули громаду і перебувають на території країни-агресора. Деякі з них вже скаржаться знайомим на погані умови проживання у РФ, відсутність будь-яких виплат чи соціальних допомог, принизливе ставлення з боку місцевого населення. Багато хто з них хоче повернутися додому, але дороги назад вже немає», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що жителі Борівщини налякані близькістю бойових дій (лівобережна частина Борівської громади досі перебуває під російською окупацією), тому масово намагаються виїхати за межі громади.

«На жаль, відносно безпечний виїзд наразі можливий лише вглиб окупованих територій Луганської області та в Росію», – зазначають у сільській раді.

Нагадаємо, що бійці ЗСУ ведуть успішний контрнаступ на Харківщині. Вже звільнено міста Ізюм, Куп'янськ, Балаклію і Вовчанськ.