Коледжі Буковини отримали комп'ютери та інтерактивні панелі від Японії
У навчальні заклади передали 64 комп'ютери та 46 панелей
Одинадцять фахових навчальних закладів Чернівецької області отримали техніку від Японії в рамках грантового проєкту. В коледжі передали 64 комп'ютери та 46 інтерактивних панелей. Про це повідомили в Чернівецькій обласній військовій адміністрації в середу, 25 березня.
В Україні уряд Японії реалізовує грантову угоду Japan International Cooperation Agency та проєкт «Невідкладне покращення обладнання для надання освітніх послуг». Загалом, 382 заклади отримають понад 7000 одиниць комп’ютерної техніки.
У Чернівцях технічну підтримку отримали 11 фахових коледжів:
- Педагогічний фаховий коледж імені Осипа Маковея (5 панелей);
- Чернівецький медичний фаховий коледж (5 панелей);
- Фаховий коледж ЧНУ ім. Юрія Федьковича (32 комп'ютери, 4 панелі);
- Кіцманський фаховий коледж ЗО «Подільський державний університет» (16 комп'ютерів, 7 панелей);
- Чернівецький фаховий коледж Львівського національного університету природокористування (16 комп'ютерів, 2 панелі);
- Чернівецький індустріальний фаховий коледж (6 панелей);
- Чернівецький політехнічний фаховий коледж (5 панелей);
- Сторожинецький лісовий фаховий коледж (4 панелі);
- Хотинський фаховий коледж ЗВО «Подільський державний університет» (3 панелі);
- Чернівецький транспортний фаховий коледж (3 панелі);
- Чернівецький фаховий коледж технологій та дизайну (2 панелі).
️Проєкт «Невідкладне покращення обладнання для надання освітніх послуг», який реалізовує Міністерство освіти і науки України, – один із найбільших проєктів підтримки передфахової системи освіти від Японії. Мета проєкту – покращення практичного навчання та підвищення якості освіти в умовах воєнного стану.