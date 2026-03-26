Техніку отримали 11 фахових коледжів

Одинадцять фахових навчальних закладів Чернівецької області отримали техніку від Японії в рамках грантового проєкту. В коледжі передали 64 комп'ютери та 46 інтерактивних панелей. Про це повідомили в Чернівецькій обласній військовій адміністрації в середу, 25 березня.

В Україні уряд Японії реалізовує грантову угоду Japan International Cooperation Agency та проєкт «Невідкладне покращення обладнання для надання освітніх послуг». Загалом, 382 заклади отримають понад 7000 одиниць комп’ютерної техніки.

У Чернівцях технічну підтримку отримали 11 фахових коледжів:

Педагогічний фаховий коледж імені Осипа Маковея (5 панелей);

Чернівецький медичний фаховий коледж (5 панелей);

Фаховий коледж ЧНУ ім. Юрія Федьковича (32 комп'ютери, 4 панелі);

Кіцманський фаховий коледж ЗО «Подільський державний університет» (16 комп'ютерів, 7 панелей);

Чернівецький фаховий коледж Львівського національного університету природокористування (16 комп'ютерів, 2 панелі);

Чернівецький індустріальний фаховий коледж (6 панелей);

Чернівецький політехнічний фаховий коледж (5 панелей);

Сторожинецький лісовий фаховий коледж (4 панелі);

Хотинський фаховий коледж ЗВО «Подільський державний університет» (3 панелі);

Чернівецький транспортний фаховий коледж (3 панелі);

Чернівецький фаховий коледж технологій та дизайну (2 панелі).

️Проєкт «Невідкладне покращення обладнання для надання освітніх послуг», який реалізовує Міністерство освіти і науки України, – один із найбільших проєктів підтримки передфахової системи освіти від Японії. Мета проєкту – покращення практичного навчання та підвищення якості освіти в умовах воєнного стану.