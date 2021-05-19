Медичні колективи 9-ти міських лікарень підтримали медичну концепцію Львова. Відповідні офіційні листи підтримки надійшли до міської ради. Про це у середу, 19 травня, повідомили у прес-службі ЛМР.

«Лікарі зазначають, що медична реформа, яка розпочалася у 2018 році, змінила правила фінансування лікарень. Відтак, об'єднання медичних закладів дасть можливість покращити якість медичних послуг, збільшити їхню кількість, завдяки отриманню нових пакетів НСЗУ та зберегти робочі місця працівників», – зазначено у повідомленні прес-служби ЛМР.

Листи надійшли від керівників «Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги м. Львова», «8-ї міської клінічної лікарні м. Львова», «Міської дитячої клінічної лікарні м. Львова», «Львівської 1-ї міської клінічної лікарні ім. Князя Лева», «4-ї міської клінічної лікарні м. Львова», «5-ї міської клінічної лікарні м. Львова», «Лікарні «Госпіс» м. Львова», «Пологового клінічного будинку № 1 м. Львова» та- «3-ї міської клінічної лікарні м. Львова», які пропонують реорганізувати у три медичні об'єднання.

Офіційні листи колективів львівських лікарень

Зокрема у листі від колективу «5-ї міської клінічної лікарні» зазначено: «Сподіваємося, що завдяки таким змінам вже найближчим часом місто Львів стане медичних хабом №1 в Україні, а міські медичні заклади зможуть бути на рівні з найкращими клініками Європи».

Нагадаємо, що 11 травня міський голова Львова Андрій Садовий та керівниця міського управління охорони здоров’я Леся Кобецька зустрілись із головними лікарями міських лікарень та обговорили нову медичну стратегію Львова. А у четвер, 20 травня, сесія міської ради голосуватиме за ухвалу про «Концепцію розвитку галузі охорони здоров’я на території Львівської ОТГ».

Як раніше писав ZAXID.NET, з 1 січня 2018 року в Україні вступив у дію закон «Про державні медичні гарантії», який дав старт медичній реформі. Перший етап реформи вже відбувся. Він стосувався змін у сімейній медицині. Зараз триває другий етап. Це зміна принципів фінансування вторинної та третинної ланок медичної допомог. Замість бюджетного утримання держава закуповує у медичного закладу певну послугу. Заклад, який лікує більше пацієнтів, отримуватиме більше коштів. Тож львівські медики намагаються посилити медичну галузь шляхом об’єднання. У львівській громаді будуть створені Територіальні медичні об’єднання (ТМО).