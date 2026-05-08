Кулінари радять робити це вже після приготування – саме тоді масло краще розкриває смак страви

Масло може суттєво змінити смак і текстуру вівсяної каші, однак багато хто додає його занадто рано, поки крупа ще вариться. Кулінари радять робити це вже після приготування – саме тоді масло краще розкриває смак страви. Tasting table розповідає, як правильно додавати масло у кашу.

Чому масло варто додавати наприкінці?

Якщо покласти холодне масло у вже готову гарячу кашу, воно почне повільно танути під дією тепла. Завдяки цьому вівсянка стає більш кремовою та гладкою за текстурою. Масло також допомагає краще розподілити смак спецій, цукру чи інших додатків по всій страві.

Кулінари зазначають, що ще однією перевагою масла є відчуття ситості. Жири допомагають вам відчувати ситість, уповільнюючи процес травлення.