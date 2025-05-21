Освітяни готуються закінчувати навчальний рік 2024/2025, а школярі з нетерпінням чекають літніх канікул, які тривають до 1 вересня. Школи самостійно обирають, коли учні підуть на канікули. Цьогоріч для більшості школярів навчальний рік закінчиться 30 травня.

ZAXID.NET зібрав інформацію про те, коли пролунають останні дзвоники у різних областях України. Інформацію про завершення навчального року оприлюднили представники міських рад та «Українська правда».

Коли школярі підуть на літні канікули у 2025 році, дати останніх дзвоників:

У Львові більшість учнів завершують навчання 30 травня, а частина навчальних закладів – у червні. Школи самостійно вирішують, чи проводити урочистості для випускників.

більшість учнів завершують навчання 30 травня, а частина навчальних закладів – у червні. Школи самостійно вирішують, чи проводити урочистості для випускників. У Рівному навчальний рік для учнів завершується 30 травня, саме у цей день заплановано провести міське свято «Останнього дзвоника», після чого діти підуть на літні канікули.

навчальний рік для учнів завершується 30 травня, саме у цей день заплановано провести міське свято «Останнього дзвоника», після чого діти підуть на літні канікули. У Чернівцях більшість шкіл закінчує навчальний рік 30 травня, тоді й відбудеться свято «Останнього дзвоника». У Коровійському ліцеї і у ліцеї №13 навчання завершиться 6 червня, а в приватному закладі «Астор» – 26 червня.

більшість шкіл закінчує навчальний рік 30 травня, тоді й відбудеться свято «Останнього дзвоника». У Коровійському ліцеї і у ліцеї №13 навчання завершиться 6 червня, а в приватному закладі «Астор» – 26 червня. У Луцьку останні дзвоники для школярів пролунають 30 та 31 травня.

останні дзвоники для школярів пролунають 30 та 31 травня. У Тернополі навчальний рік закінчать 30 травня.

навчальний рік закінчать 30 травня. У Івано-Франківську школярі підуть на літні канікули після 30 травня.

школярі підуть на літні канікули після 30 травня. В Ужгороді навчання у школах закінчуватимуть 30 травня – у цей день заплановано провести свято «Останнього дзвоника».

навчання у школах закінчуватимуть 30 травня – у цей день заплановано провести свято «Останнього дзвоника». На Хмельниччині навчальний рік у більшості шкіл завершиться 30 травня, але частина закладів продовжить навчання до середини червня.

навчальний рік у більшості шкіл завершиться 30 травня, але частина закладів продовжить навчання до середини червня. У Києві останні дзвоники у школах пролунають 30 травня.

останні дзвоники у школах пролунають 30 травня. У Вінниці урочистості з нагоди завершення навчального року заплановані на 6 червня.

урочистості з нагоди завершення навчального року заплановані на 6 червня. У Черкасах свято «Останнього дзвоника» та завершення навчального року для школярів відбудеться 30 травня.

свято «Останнього дзвоника» та завершення навчального року для школярів відбудеться 30 травня. У Полтаві навчальний рік для школярів планують завершити 30 травня.

навчальний рік для школярів планують завершити 30 травня. У Житомирі більшість школярів навчатиметься до 6 червня.

більшість школярів навчатиметься до 6 червня. У Чернігові школярі закінчать навчальний рік 30 травня.

школярі закінчать навчальний рік 30 травня. У Кропивницькому урочисте закінчення навчального року відбудеться 30 травня.

урочисте закінчення навчального року відбудеться 30 травня. У Дніпрі навчання у школах завершиться 30 травня, управління освіти рекомендує освітянам обирати безпечні формати проведення «Останнього дзвоника».

навчання у школах завершиться 30 травня, управління освіти рекомендує освітянам обирати безпечні формати проведення «Останнього дзвоника». У Сумах для більшості школярів пролунають останні дзвоники 30 травня, але протягом червня учні надолужуватимуть освітні втрати, які виникли під час навчання.

для більшості школярів пролунають останні дзвоники 30 травня, але протягом червня учні надолужуватимуть освітні втрати, які виникли під час навчання. У Миколаєві навчання у школах триватиме до 6 червня, урочисті заходи з нагоди завершення навчання проводитимуть з врахуванням безпекової ситуації.

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