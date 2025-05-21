Час іти на канікули: дати закінчення навчального року в різних регіонах України
Освітяни готуються закінчувати навчальний рік 2024/2025, а школярі з нетерпінням чекають літніх канікул, які тривають до 1 вересня. Школи самостійно обирають, коли учні підуть на канікули. Цьогоріч для більшості школярів навчальний рік закінчиться 30 травня.
ZAXID.NET зібрав інформацію про те, коли пролунають останні дзвоники у різних областях України. Інформацію про завершення навчального року оприлюднили представники міських рад та «Українська правда».
Коли школярі підуть на літні канікули у 2025 році, дати останніх дзвоників:
- У Львові більшість учнів завершують навчання 30 травня, а частина навчальних закладів – у червні. Школи самостійно вирішують, чи проводити урочистості для випускників.
- У Рівному навчальний рік для учнів завершується 30 травня, саме у цей день заплановано провести міське свято «Останнього дзвоника», після чого діти підуть на літні канікули.
- У Чернівцях більшість шкіл закінчує навчальний рік 30 травня, тоді й відбудеться свято «Останнього дзвоника». У Коровійському ліцеї і у ліцеї №13 навчання завершиться 6 червня, а в приватному закладі «Астор» – 26 червня.
- У Луцьку останні дзвоники для школярів пролунають 30 та 31 травня.
- У Тернополі навчальний рік закінчать 30 травня.
- У Івано-Франківську школярі підуть на літні канікули після 30 травня.
- В Ужгороді навчання у школах закінчуватимуть 30 травня – у цей день заплановано провести свято «Останнього дзвоника».
- На Хмельниччині навчальний рік у більшості шкіл завершиться 30 травня, але частина закладів продовжить навчання до середини червня.
- У Києві останні дзвоники у школах пролунають 30 травня.
- У Вінниці урочистості з нагоди завершення навчального року заплановані на 6 червня.
- У Черкасах свято «Останнього дзвоника» та завершення навчального року для школярів відбудеться 30 травня.
- У Полтаві навчальний рік для школярів планують завершити 30 травня.
- У Житомирі більшість школярів навчатиметься до 6 червня.
- У Чернігові школярі закінчать навчальний рік 30 травня.
- У Кропивницькому урочисте закінчення навчального року відбудеться 30 травня.
- У Дніпрі навчання у школах завершиться 30 травня, управління освіти рекомендує освітянам обирати безпечні формати проведення «Останнього дзвоника».
- У Сумах для більшості школярів пролунають останні дзвоники 30 травня, але протягом червня учні надолужуватимуть освітні втрати, які виникли під час навчання.
- У Миколаєві навчання у школах триватиме до 6 червня, урочисті заходи з нагоди завершення навчання проводитимуть з врахуванням безпекової ситуації.
- У Харкові навчання для школярів завершуватимуть 30 та 31 травня, тоді й відбудуться «Останні дзвоники» – офлайн або дистанційно – це залежить від безпекової ситуації.
- У Кривому Розі навчальний рік для школярів завершиться 31 травня.
- На Одещині навчання для школярів звершать 30 травня. У військовій адміністрації закликали освітян не проводити масових заходів задля безпеки, формат проведення урочистостей школи визначають самостійно.
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