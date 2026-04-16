Весна – найактивніший період для городників, і питання правильного часу посадки завжди залишається актуальним. Багато хто орієнтується не лише на погоду чи стан ґрунту, а й на традиції, пов’язані з Великоднем. Коли починати роботи на городі, пише «24 Канал».

Чи можна працювати на городі після Великодня

Згідно з церковними звичаями, перший тиждень після Великодня вважається святковим періодом. У цей час не рекомендується перевантажувати себе важкою працею, проте прямої заборони на роботу немає. Головне правило – зберігати баланс: спочатку духовні справи, а вже потім повсякденні обов’язки. За потреби можна виконувати легкі роботи на ділянці, не порушуючи внутрішнього спокою.

Коли фактично починати посадки

Сучасні городники дедалі частіше не відкладають роботи надовго і починають посіви вже через 3–4 дні після свят. У цей період температура ґрунту поступово стабілізується, що створює сприятливі умови для проростання насіння. Особливо це актуально для середини квітня.

Які культури можна сіяти після свят

Після Великодня можна висаджувати холодостійкі культури, які добре переносять весняні коливання температури. До них належать редис, морква, горох і різноманітна зелень. Вони швидко проростають і не потребують складного догляду.

Коли земля достатньо прогріється, висаджують буряк і картоплю. Ранні сорти особливо добре підходять для квітневих посадок. Також у цей період можна сіяти шпинат, салат і капусту. Наприкінці місяця сприятливі умови складаються для висадки кабачків.

Як визначити правильний момент

Окрім календаря, варто звертати увагу на природні підказки. Вони часто точніше сигналізують про готовність ґрунту. Поява перших весняних квітів свідчить про те, що можна починати посів теплолюбних культур. Інші ознаки, як-от розвиток дерев, також допомагають зорієнтуватися у строках.