Світла п’ятниця припадає на Великодній тиждень, який називають Світлою седмицею. Це період радості після Воскресіння Христового, що триває сім днів. П’ятниця у цьому тижні має особливе значення, адже присвячена світлу і надії, які символізує Воскресіння. Детальніше про цей день пише iTV.

Назва дня підкреслює його зміст – це час духовного піднесення, вдячності та внутрішнього спокою. Віряни намагаються провести його з добрими думками і чистими намірами.

Традиції та звичаї цього дня

У храмах у Світлу п’ятницю згадують ікону Божої Матері «Живоносне Джерело». Під час богослужінь освячують воду, яку вважають особливою. Після служби часто відбуваються хресні ходи до джерел або водойм.

Освячену воду зберігають удома та використовують для господарських потреб. Вважається, що вона приносить добробут та сприяє доброму врожаю.

Існували й народні звичаї. У деяких місцевостях було заведено запрошувати родичів у гості, зокрема зятя з родиною. Це символізувало примирення та зміцнення сімейних зв’язків. Також дівчата вмивалися ранковою росою, вірячи, що це допоможе зберегти красу і здоров’я.

Чого не варто робити у Світлу п’ятницю

Хоча суворих заборон у цей день немає, існують певні правила поведінки. Насамперед варто уникати негативу – сварок, образ, грубих слів і поганих думок. Цей період присвячений радості, тому важливо зберігати доброзичливість.

Також не рекомендується відвідувати кладовища. Для вшанування померлих існує окремий день – Радовниця. Світла п’ятниця натомість має бути наповнена життям, світлом і вдячністю.