Кабачки є теплолюбною культурою, яка чутливо реагує на холод і надлишок вологи. Правильно обраний час посіву безпосередньо впливає на схожість насіння та подальший розвиток рослин. Навесні важливо враховувати не лише календарні дати, а й реальні погодні умови. У 2026 році варто бути особливо уважними через можливі пізні заморозки. Коли сіяти кабачки, пише Storinka.

Кліматичні умови для посіву

Сіяти кабачки у відкритий ґрунт слід лише після стабільного потепління. Ґрунт має прогрітися щонайменше до 12 градусів на глибині близько 10 сантиметрів. Середньодобова температура повітря повинна триматися на рівні не нижче 15 градусів тепла.

У більшості регіонів України такі умови формуються наприкінці квітня або на початку травня. У 2026 році через ймовірні похолодання доцільно відкласти посів до останніх днів квітня або перших тижнів травня. Пізні сорти можна висівати навіть на початку червня.

Сприятливі дні за місячним календарем

Для багатьох городників орієнтиром є місячний календар. Вважається, що найкращий період для посіву кабачків припадає на фазу зростаючого Місяця. У цей час рослини активніше розвиваються.

У квітні 2026 року сприятливими днями є 28–30 числа. У травні варто звернути увагу на 2–8, 13, 15–17, 21–22, 24, а також 28–30 числа. У дні молодика і повні посівні роботи краще не проводити.

Вибір місця та підготовка ґрунту

Кабачки добре ростуть на сонячних ділянках, захищених від сильного вітру. Ґрунт має бути легким, родючим і добре пропускати вологу.

Перед посівом землю перекопують і додають перегній або компост. За день до висівання грядки рекомендується рясно полити теплою водою. Оптимальна відстань між рядами становить близько 1 метра, а між рослинами 60–70 сантиметрів.

Як правильно сіяти кабачки

Насіння висівають у підготовлені лунки. Глибина загортання залежить від типу ґрунту і становить 3–6 сантиметрів. У кожну лунку кладуть 2–3 насінини.

Після появи сходів залишають найсильнішу рослину, а інші обережно видаляють. Це забезпечує кращий розвиток і формування плодів.