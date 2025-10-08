Щоб редис добре зійшов і дав рясний врожай, слід врахувати кілька важливих чинників

Редиска – овоч, який чудово переносить прохолоду і може дати ще один урожай перед початком зими. Вирощування редиски у жовтні – це перевірений спосіб отримати соковиті, хрусткі коренеплоди вже за кілька тижнів. Як правильно підібрати час для посіву та яких базових умов дотримуватись при вирощуванні, пише «Зелена садиба».

Чому варто сіяти редис восени

Редиска має короткий період вегетації, що дозволяє виростити її навіть у прохолодні осінні дні. Від появи сходів до збору врожаю минає близько 3-4 тижнів. Крім того, цей овоч витримує зниження температури до -2°C, а в жовтні активність шкідників знижується, тому посіви менше уражаються хворобами та паразитами. Завдяки прохолодній погоді редис виростає щільним, соковитим, без пустот і з приємним смаком.

Коли сіяти редис у жовтні 2025 року

Місячний календар на жовтень 2025 року підказує, що найкраще сіяти редис у такі дні: 18, 19, 22, 23, 29, 30. Водночас слід уникати посадки у несприятливі дні – 7, 8, 20 та 21 жовтня, коли зміна місячної фази може негативно вплинути на ріст рослин.

Умови для успішного вирощування осінньої редиски

Щоб редис добре зійшов і дав рясний врожай, слід врахувати кілька важливих чинників:

Температура повітря. Ідеальні умови для проростання – від +10 до +15°C. Якщо ночі стають надто холодними, варто прикривати грядки агроволокном або плівкою.

Якість ґрунту. Легкий, пухкий субстрат із нейтральною кислотністю підходить найкраще. Перед посівом ґрунт слід добре розпушити та внести органічне добриво, наприклад, перегній або компост.

Освітлення. Попри коротший день, редис потребує яскравого світла. Найкраще сіяти його на відкритих, сонячних ділянках.

Полив. Надлишок вологи може призвести до гнилі, а нестача – до гіркого смаку. Поливати потрібно регулярно, але помірно, уникаючи застою води.

Найкращі сорти для осінньої посадки

Для осіннього посіву слід обирати скоростиглі сорти, які стійкі до перепадів температур і слабкого освітлення:

«Сакса» – класичний ранній сорт, достигає менш ніж за місяць, має приємний смак і соковиту м’якоть. «Дабел F1» – гібрид, стійкий до хвороб і несприятливих умов. Має стабільну врожайність і короткий вегетаційний період – до 23 днів. «Дієго F1» – високоврожайний гібрид із солодкуватим присмаком і тонкою пікантністю. Витримує нестачу світла та перепади температур.

Догляд за редискою після посіву

Розпушування ґрунту кожні кілька днів покращує доступ кисню до коренів і запобігає утворенню кірки.

Проріджування необхідне, якщо сходи з’явилися надто густо. Оптимальна відстань між рослинами 4-5 см.

Підживлення у жовтні, як правило, необов’язкове, але за потреби можна додати трохи калійного добрива для кращого розвитку коренеплодів.

Укриття варто використовувати, якщо прогнозуються заморозки нижче -3°C. У цьому разі редис слід прикрити плівкою або агроволокном на ніч.