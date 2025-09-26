Осіння сівба може стати ідеальним рішенням для тих, хто має теплицю

Якщо ви мрієте побачити на своєму святковому столі щось справді смачне й натуральне, а не водянисті магазинні помідори, – виростити власні томати до зими цілком реально. Осіння сівба, зокрема, у жовтні, може стати ідеальним рішенням для тих, хто має теплицю й не боїться експериментів. Які сорти обрати, пише «Сенсація».

«Волове серце червоне»

Цей сорт відомий багатьом, і недарма. Він має великі, м’ясисті плоди з щільним м’якушем та мінімумом насіння. Дозріває повільно, зате смакові якості виправдовують кожен день очікування. Ідеальний для салатів, соків та запікання. Сіяти його восени – чудова ідея, адже до грудня можна зібрати повноцінний врожай, який не зрівняється з продукцією з супермаркету.

«Мікадо червоний»

Цей сорт – ще один фаворит серед тих, хто прагне мати свіжі томати взимку. Високі кущі, великі плоди, гарна стійкість до перепадів температур. Він не надто вимогливий до ґрунту, добре росте навіть при обмеженому світлі, а зібрані в грудні помідори можуть зберігатися до січня без втрати смаку. На відміну від водянистих магазинних варіантів, «Мікадо» залишається щільним і ароматним.