Спори фітофтори з легкістю переживають зиму в уражених рештках та у верхньому шарі ґрунту

Фітофтороз – небезпечне грибкове захворювання, яке найчастіше вражає помідори, картоплю та інші культури з родини пасльонових. Навіть після збору врожаю хвороба не зникає: її спори залишаються в ґрунті, рослинних залишках і можуть зберігатися до весни, заражаючи нові посадки. Щоб уникнути повторного зараження, важливо правильно обробити ділянку восени. Як це зробити, пишуть Новини.Live.

Чому потрібно дезінфікувати землю після фітофторозу

Спори фітофтори легко переживають зиму, залишаючись в уражених рештках та у верхньому шарі ґрунту. Без належної обробки інфекція активізується з настанням тепла і починає нове коло ураження рослин. Тому восени важливо не лише прибрати грядку, а й провести заходи з очищення та профілактики.

Крок 1: Повне прибирання рослинних залишків

Видаліть усе бадилля, гілки, плоди, навіть дрібні залишки рослин. Усі уражені частини обов’язково спаліть за межами ділянки або утилізуйте (не кладіть у компост). Очистіть ґрунт від бур’янів і сухого листя.

Крок 2: Перекопування ділянки

Перекопайте грядку на глибину 20-25 см. Це допоможе перемістити спори глибше, де вони не переживуть морозів, або навпаки — підняти їх на поверхню, де вони загинуть від сонця та холоду. Разом із перекопуванням можна внести натуральні антисептики: деревну золу або трохи вапна.

Крок 3: Обробка ґрунту знезаражувальними засобами

Оберіть один або кілька засобів для дезінфекції ґрунту після фітофторозу:

мідний купорос – 1 столова ложка на 10 літрів води. Обприскайте грядку після прибирання рослин;

«Фітоспорин» або «Триходермін» – біопрепарати, які пригнічують грибки без шкоди для корисної мікрофлори;

зола – зменшує кислотність ґрунту та знезаражує його природним способом;

слабкий розчин марганцівки – додатковий засіб для дезинфекції, який можна застосувати після перекопування.

Крок 4: Дотримання сівозміни

Після фітофторозу важливо не повертати пасльонові на уражену грядку щонайменше 3-4 роки. Це дозволить повністю розірвати цикл розвитку хвороби.

Натомість варто висаджувати культури, які не схильні до фітофтори:

морква та цибуля — не сприйнятливі до грибка;

бобові культури — покращують структуру ґрунту та насичують його азотом;

сидерати : гірчиця – природний антисептик, пригнічує розвиток грибків; жито – ефективно бореться з бур’янами та оздоровлює землю; фацелія – покращує ґрунтову мікрофлору.



Крок 5: Весняна профілактика

Навесні, перед висадкою нових культур, рекомендовано ще раз обробити грядку: