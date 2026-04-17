Сіль відіграє ключову роль у приготуванні шашлику, але її неправильне використання дає протилежний ефект

Правильний момент додавання солі може суттєво вплинути на смак і текстуру шашлику. Але якщо посолити м’ясо занадто рано, воно втратить соковитість і стане жорстким, тому важливо дотримуватися простого правила під час приготування. Pixel Inform розповідає, коли потрібно солити шашлик.

Сіль відіграє ключову роль у приготуванні шашлику, але її неправильне використання дає протилежний ефект і замість соковитого шашлику, ви отримаєте сухе м’ясо.

Якщо ви додасте сіль до маринаду, вона витягне з волокон вологу. Не варто додавати її й перед тим, як нанизувати шашлик на шампури.

Кулінари зазначають, що солити м’ясо потрібно за хвилину до готовності, коли вже з’явилася рум’яна та апетитна скоринка. У цьому випадку шашлик завжди виходитиме соковитим та ніжним.