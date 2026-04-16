Ідеальний шашлик гарантовано: як обрати свіже м'ясо
Смак шашлику залежить не лише від маринаду чи способу приготування, а й від якості м’яса. Правильний вибір продукту визначає, чи буде страва соковитою. Pixel Inform розповідає, як обрати ідеальне м’ясо.
На що звернути увагу під час вибору?
- Колір. Свіжа свинина має бути ніжно-рожевою, курка – світло-бежевою, а яловичина – насичено червоною. Жир повинен бути білим або кремовим.
- Текстура. Поверхня м'яса має бути трохи вологою, але не липкою. При натисканні пальцем ямка повинна швидко зникати.
- Запах. Якщо м’ясо має різкий або кислий запах – його краще не обирати.
- Упаковка. Якщо м’ясо запаковане, перевірте цілісність упаковки, дату виготовлення та умов зберігання. Не купуйте м’ясо з пошкодженою упаковкою.
Як зберігати м’ясо?
Найкраще зберігати м’ясо у холодильнику при температурі від 0 до +4°C на нижній полиці. У заводській упаковці м’ясо зберігається до вказаного терміну придатності. Після відкриття – не більше 24 годин, але продукт потрібно щільно загорнути у харчову плівку або зберігати у контейнері з кришкою.
М’ясо не повинно контактувати з іншими продуктами, готовими стравами або овочами.
