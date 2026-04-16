Смак шашлику залежить не лише від маринаду чи способу приготування, а й від якості м’яса. Правильний вибір продукту визначає, чи буде страва соковитою. Pixel Inform розповідає, як обрати ідеальне м’ясо.

На що звернути увагу під час вибору?

Колір. Свіжа свинина має бути ніжно-рожевою, курка – світло-бежевою, а яловичина – насичено червоною. Жир повинен бути білим або кремовим. Текстура. Поверхня м'яса має бути трохи вологою, але не липкою. При натисканні пальцем ямка повинна швидко зникати. Запах. Якщо м’ясо має різкий або кислий запах – його краще не обирати. Упаковка. Якщо м’ясо запаковане, перевірте цілісність упаковки, дату виготовлення та умов зберігання. Не купуйте м’ясо з пошкодженою упаковкою.

Як зберігати м’ясо?

Найкраще зберігати м’ясо у холодильнику при температурі від 0 до +4°C на нижній полиці. У заводській упаковці м’ясо зберігається до вказаного терміну придатності. Після відкриття – не більше 24 годин, але продукт потрібно щільно загорнути у харчову плівку або зберігати у контейнері з кришкою.

М’ясо не повинно контактувати з іншими продуктами, готовими стравами або овочами.