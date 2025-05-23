За порушення правил тиші в будинку передбачений штраф і конфіскація шумного обладнання

Жити в новобудові – це про комфорт і якість життя. Проте в перші роки про це може не йтися, адже багато сусідів роблять ремонт перед заселенням. Щоб нове житло було придатним для життя навіть під час масових ремонтів, законодавство регулює цей процес. Коли можна і не можна проводити шумні роботи в багатоквартирному будинку та яке покарання за порушення правил, розповідає «24 Канал».

Розклад ремонтів

Багатоквартирні будинки належать до захищених обʼєктів. А це означає, що шум тут не повинен перевищувати встановлений державними медико-санітарними нормативами рівень у відповідний час доби та певні.

Роботи, що супроводжуються значним шумом, заборонено проводити у такі дні і час:

у будні дні – з 21:00 до 8:00;

у вихідні дні – цілодобово;

у святкові дні – цілодобово.

Проте є виняток: заборона не діятиме, якщо заздалегідь отримати письмовий дозвіл усіх сусідів на тимчасові гучні роботи.

Найкращі рішення стартують з вибору комфортного простору для себе. Затишний квартал MHouse від компанії «Інтергал Буд» – ідеальний вибір. Будинки комфорт-класу дозволяють користуватися всіма перевагами міського життя. Водночас завдяки розташуванню кварталу в дуже спокійному районі, можна насолоджуватися тишею та близькістю до природи.

Допустимий рівень шуму

Вдень шум в помешканні не має перевищувати 40 децибелів, уночі – 30. Винятками з правил можуть бути випадки, коли шум не поширюється за межі квартири або ж коли ідеться про термінові аварійні роботи в житлі.

Які штрафи за порушення правил

Штраф для мешканців може становити від 85 до 255 грн, за повторне порушення – 255-510 грн з конфіскацією обладнання, що створює шум.

Для посадовців і підприємців штрафи дещо вищі:

255-510 грн за перше порушення;

850-2550 грн з конфіскацією обладнання за повторне порушення впродовж року.

Отже, для того, щоб швидше завершити ремонт, слід знайомитися і домовлятися з сусідами. Інакше вони мають право викликати поліцію чи навіть звернутися до суду.