Злочинці закуповували паливо для заводів за завищеними цінами

Національне антикорупційне бюро спільно з САП викрило екс-керівників та посадовців держпідприємства «Укрспирт» на купівлі палива для компанії за завищеними цінами. Учасники шахрайської схеми завдали державі збитків на 55 млн грн, повідомили у прес-службах НАБУ та САП у середу, 31 травня.

За даними правоохоронців, у 2017-2020 роки ДП «Укрспирт», яким керували підозрювані, оголосило тендери на закупівлю палива, в яких перемогли заздалегідь визначені посадовцями приватні компанії. Підприємства продали «Укрспирту» паливо за значно вищими цінами.

«Вони поставили понад 20 тис. тонн палива за цінами, вищими від ринкових. Для створення видимості прозорості аукціону, підприємці забезпечили участь технічних учасників. Державному підприємству "Укрспирт" завдано збитків на суму понад 55 млн грн», – повідомили у прес-службі НАБУ.

Детективи САП повідомили, що за однією схемою підприємці самостійно виробляли потрібне паливо, але продавали його під виглядом закупленого в інших виробників, підіймаючи ціну. Друга схема передбачала закупівлі у пов'язаної з підприємцями компанії-виробника, яке також реалізовувати за завищеними цінами.

За фактом шахрайства сімом причетним до схеми, оголосили про підозру за ч. 5 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Групі злочинців загрожує до 12 років позбавлення волі без права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до трьох років з конфіскацією майна.