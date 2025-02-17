Будівлю певний час використовували як склад і тепер вона потребує ремонту

У місті Берестечко Волинської області відбувся аукціон з продажу колишнього будинку культури. Переможною стала ставка підприємця Богдана Заруми, який запропонував за об’єкт 948 тис. грн.

Берестечківська міська рада виставила на приватизацію колишній будинок культури площею 470,9 м2 на вулиці Січових Стрільців 9 лютого 2025 року. Стартова ціна лоту становила 948 тис. грн. Оскільки приміщення певний час використовували як склад, воно потребує ремонту.

Організатори торгів уточнили ZAXID.NET, що у Берестечку вже є сучасний будинок культури, тому приміщення колишнього вирішили продати. Попередньо відомо, що переможець планує використати будівлю для відкриття нової торгової точки.

Онлайн-аукціон відбувся 17 лютого 2025 року на сайті електронних торгів Prozorro.Продажі, загалом участь у торгах взяв один учасник, який і переміг – Богдан Зарума. Він запропонував за об’єкт 948 464 грн.

Згідно з даними аналітичної системи YouСontrol, Богдан Зарума зареєстрований фізичним підприємцем у селі Піски Луцького району з 2022 року. Чоловік здійснює роздрібну торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах.