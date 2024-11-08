Одноповерховий будинок на вул. Незалежності, 25а надбудують на один поверх

Колишній корпус дитячого садка в Брюховичах перебудують під двоповерховий будинок побуту. Відповідні містобудівні умови та обмеження представили на засіданні виконавчого комітету Львівської міськради 8 листопада.

Йдеться про одноповерхову будівлю на вул. Незалежності, 25а в Брюховичах. У 1990-х роках будинок був одним із корпусів ДНЗ «Лісовий дзвіночок», однак ще до приєднання Брюховичів до Львівської МТГ селищна рада передала цю будівлю в приватну власність. Зараз нерухомість та ділянка 0,12 га під нею перебуває в приватній власності Тамари Лозинської, яка й звернулася до Львівської міської ради за містобудівними умовами і обмеженнями.

Зараз у будинку на вул. Незалежності, 25а в Брюховичах, що розташований між двома корпусами дитсадка, облаштована ремонтна майстерня для одягу. Натомість будівлю планують реконструювати, надбудувати один поверх та перетворити на будинок побуту. Висота реконструйованого будинку не має перевищувати 11,2 м.

«Наміри полягають в тому, щоби в межах наявних параметрів підняти один поверх і влаштувати заклад побутового обслуговування, який відповідає детальному і генеральному планам Брюховичів», – повідомив керівник управління архітектури Роман Крушельницький.

Перший заступник міського голови Андрій Москаленко наголосив, що є домовленість із власницею ділянки про інтеграцію території в середовище дитсадка.

Ділянка площею 0,12 га розташована неподалік залізничної станції та перебуває у приватній власності Тамари Лозинської. У червні вона вже подавалась на отримання МУО, тоді йшлося про перебудову колишнього корпусу дитсадка під триповерховий ресторан.