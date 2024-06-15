Новий заклад розташують на вул. Незалежності України, 25а

У Брюховичах збудують триповерховий ресторан. Відповідні містобудівні умови та обмеження представили на засіданні виконавчого комітету Львівської міськради 14 червня.

Йдеться про забудову ділянки на вул. Незалежності України, 2аа у Брюховичах зі знесенням наявних на ній будівель. Тут планують збудувати заклад харчування.

«Це приміщення розташоване неподалік від закладу дошкільної освіти. Там планується трансформація наявної будівлі», – пояснив під час засідання виконавчого комітету головний архітектор Львова Антон Коломєйцев.

Як видно з оприлюднених візуалізацій, у будівлі буде кілька приміщень подвійного призначення, що зможуть слугувати укриттям.

Ділянка площею 0,12 га розташована неподалік залізничної станції та перебуває у приватній власності Тамари Лозинської.