Колишній охоронець Януковича розповів про участь російських військових у його втечі

Янукович під час своєї втечі у лютому 2014 року двічі перетинав кордон з Росією

У ніч на 23 лютого 2014 року неподалік Бердянська екс-президента Віктор Януковича забрали гелікоптери, які, ймовірно, належать Російській Федерації. Про це під час допиту в Оболонському районному суді Києва заявив співробітник Управління держохорони Віктор Різниченко. Він розповів, що був охоронцем президента і 21-23 лютого 2014 року супроводжував його під час втечі з України, пише Depo.ua.

«22 лютого ми виїхали до Автономної Республіки в Крим. Ввечері, близько 22-ї години, біля міста Бердянська ми під'їхали до поля, освітити нашими фарами поле. І на це поле сіли три гелікоптери МІ-8. Я побачив червону зірку на фюзеляжі. Пілоти були в спецспорядженні. Я так думаю, що це були гелікоптери Російської Федерації», – розповів свідок.

Потім, за його словами, вертольоти вилетіли в невідомому напрямку, але у вікно було видно море.

«За годину ми сіли в невідомому для мене аеродромі, там нас зустріли військові Російської Федерації. Де сів основний борт, де знаходиться Янукович, ми не бачили. Нам на льотному полі військові запропонували вагончики, в яких ми перебували до ранку. А потім переїхали автомобілем до літака типу Ан-26, де вже перебував Янукович», – додав Резніченко.

Зазначається, що цими російськими вертольотами Янукович був вивезений до російської Анапи. 23 лютого з Анапи він був доставлений на літаку до Криму, зокрема в Ялту і на базу Чорноморського флоту РФ в Севастополі. Там частина охоронців покинули екс-президента, який виїхав до Росії. Саме там Янукович запропонував охоронцям визначитися: їхати з ним «далі», чи залишитися в Україні.

Як повідомило «112 Україна», колишній охоронець Януковича також розповів, що замахів на життя екс-президента в лютому 2014 року не було. «Особисто мені невідомо про будь-які факти погроз життю Януковича», – повідомив він.

Зазначимо, після втечі Янукович, згідно з поширеною в ЗМІ та його захистом інформацією, перебуває на території Росії. Напередодні адвокат Януковича Віталій Сердюк заявив, що його перебування в РФ є тимчасовим і він має намір повернутися до України.

В Україні екс-президент є фігурантом низки кримінальних справ, відкритих за фактом економічних злочинів, державної зради, а також злочинів проти учасників Євромайдану.

Окрім того, згідно зі свідченнями працівників УДО, які охороняли Януковича, Україну він покинув 23 лютого 2014 року в товаристві Любові Полежай, яку вважають його цивільною дружиною, колишнього генпрокурора Віктора Пшонки та екс-глави МВС Віталія ЗахарченкаДжерело: https://ua.censor.net.ua/n424261