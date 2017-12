Екс-віце-президент США заявив, що Янукович втік після розмови з ним

Байден в своїх мемуарах згадав про Україну

Екс-віце-президент США Джо Байден заявив, що у лютому 2014 року радив тодішньому українському президентові-втікачу Віктору Януковичу «відкликати своїх бойовиків». Про це Байден написав у своїх мемуарах з назвою «Promise me, dad. A year of hope, hardship and purpose» (Пообіцяй мені, батьку. Рік надії, труднощів і мети), пише «ЛІГАБізнесІнформ».

За словами Байдена, він зателефонував Януковичу вчергове в той час, коли снайпери вже почали вбивати людей на Майдані.

«Я кілька місяців звертав його увагу на те, що він має проявляти стриманість у відносинах зі своїми громадянами, але у ту ніч, за три місяці від початку протестів, я сказав йому, що все скінчено. Прийшов час відкликати своїх бойовиків, і він пішов (втік з України)», – йдеться в тексті мемуарів.

Байден пише, що під час телефонної розмови сказав Януковичу, що його покровителі з Кремля вже не допоможуть і додав, що «Янукович втратив довіру українського народу і що історія жорстоко покарає його, якщо він буде продовжувати вбивати людей».

«Принижений Янукович втік з України наступного дня – завдяки мужності і рішучості протестувальників», – написав екс-віце-президент США.

Мемуари Джо Байдена вийшли у листопаді. Він присвятив книгу своїй дитині, яка в 2015 році померла від раку мозку. У книзі колишній віце-президент розповідає про свою роботу в адміністрації США і, зокрема, про роль у подіях в Україні.

Янукович втік з України 22 лютого 2014 року, зараз в Україні тривають судові слухання у справі про державну зраду екс-президента.