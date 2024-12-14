У Черлянському Передмісті автомобіль на смерть збив пішохода і втік

У п’ятницю ввечері, 13 грудня, у селі Черлянське Передмістя біля Городка на Львівщині автомобіль збив пішохода. Постраждалий загинув на місці, а водій з місця аварії втік. Його розшукує поліція.

За інформацією поліції Львівщини, ДТП сталася 13 грудня близько 17:20 на вул. Комарнівській у селі Черлянське Передмістя Львівського району. Водій невстановленого транспортного засобу скоїв наїзд на 64-річного мешканця району та поїхав з місця події. Від отриманих внаслідок ДТП травм пішохід загинув.

За фактом аварії слідчі відкрили кримінальні провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.2 ст.286 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки. Правоохоронці встановлюють водія та транспортний засіб, який скоїв ДТП.