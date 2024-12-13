69-річна мешканка Городка загинула від отриманих травм після наїзду легковика

Ввечері четверга, 12 грудня, біля Городка на Львівщині трапилась смертельна ДТП. 69-річна мешканка Городка загинула від отриманих травм після наїзду легковика.

Як повідомила Нацполіція Львівщини, ДТП сталася 12 грудня близько 18:20 на автодорозі Миколаїв-Городок-Жовква у селі Черлянське Передмістя, що під Городком. Судячи з фото поліції, аварія сталась біля пішохідного переходу на неосвітленій ділянці дороги.

Судячи з фото поліції, аварія сталась біля пішохідного переходу на неосвітленій ділянці дороги

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Toyota Auris, 56-річний житель одного з сіл Самбірського району, збив 69-річну мешканку Городка. Від отриманих внаслідок ДТП травм пенсіонерка померла в «швидкій».

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.