Вернидуб і Ко спробують реабілітуватися за сенсаційний розгром у першому колі

У суботу, 14 грудня, «Карпати» в межах 17-го туру чемпіонату України зіграють з «Кривбасом». Поєдинок відбудеться у Кривому Розі на стадіоні «Гірник» й розпочнеться о 15:30. Головним рефері зустрічі буде Дмитро Панчишин (Харків), а за VAR відповідатиме Володимир Новохатній (Черкаси).

До поєдинку з «Карпатами» криворіжці підходять у статусі четвертої команди УПЛ. «Леви» шості й відстають від Вернидуба і Ко лише на 4 очки. У першому колі львів’яни сенсаційно розгромили криворіжців з рахунком 3:0, тож «Кривбас» рватиметься реабілітуватися.

Той матч також ознаменувався тренерським скандалом – після перемоги «зелено-білих» Юрій Вернидуб проігнорував головного тренера львів'ян Владислава Лупашка та відмовився тиснути йому руку. Однак пізніше було оприлюднене відео, на якому після третього гола асистент Лупашка Ігор Єрмаков зірвався з тренерської лави й на радощах вигукнув у бік Вернидуба і команди: «Сас*ть, бл*ть!». Напередодні наставник криворіжців заявив, що не тиснутиме руки тренерам «Карпат», поки ті не перепросять у «Кривбаса».

FAVBET фаворитом протистояння вважає «Кривбас». На їхню перемогу дають 1,89, тоді як успіх «Карпат» оцінюють у 4,35. Нічия котирується у 3,60. Фахівці не чекають результативного матчу: стандартний тотал 2,5 більше становить 2,09, тоді як тотал менше 2,5 – 1,79.

Де дивитися матч 176-го туру УПЛ між «Кривбасом» та «Карпатами»

Матч онлайн буде доступний у прямій трансляції на каналі UPL.TV. Він доступний на ОТТ-платформах та в кабельних мережах Київстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV.