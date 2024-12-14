Василь Яремко загинув у січні 2024 року біля Макіївки на Луганщині

Президент України Володимир Зеленський указом від 11 грудня присвоїв звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» бійцю з Львівщини Василю Яремку. Командиру сотні «Карпатської січі» присвоєно найвищу державну нагороду посмертно.

Як розповіли у Львівській ОВА, старшина Василь Яремко «Ярий» родом із села Кротошин Львівської області. Був командиром другої сотні «Білі демони» батальйону «Карпатська Січ». Брав участь в обороні Вірнопілля, штурмі Дмитрівки, Комишувахи та Топольського, операціях біля Ізюму на Харківщині, штурмі на північному фланзі Лиманської операції на Донеччині, звільненні населеного пункту Тернів, наступальних операціях, в боях за Макіївку.

Нагороджений почесним нагрудним знаком головнокомандувача ЗСУ «Золотий Хрест», медаллю «За звільнення міста Ізюм».

«Як зазначили його побратими, Ярий – зразок справжнього бойового командира, який завжди ішов попереду своїх бійців. Завдяки Василю та його бійцям, вдалось провести сотні евакуацій поранених захисників, десятки зачисток та взяти в полон велику кількість ворогів», – йдеться в повідомленні ЛОВА.

Загинув командир 25 січня 2024 року у населеному пункті Макіївка Сватівського району на Луганщині.