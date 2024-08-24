Ігор Рахманов загинув 5 квітня 2022 року біля села Катеринівка Луганської області

Президент України Володимир Зеленський 23 серпня присвоїв звання Героя України загиблому на Луганщині 37-річному військовому Ігорю Рахманову. Старший сержант 24-ї бригади з Яворова пішов служити добровольцем ще у 2014 році, відразу після подій на Майдані.

«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” Рахманову Ігорю Борисовичу – старшому сержанту (посмертно)», – вказано в указі президента.

На сайті Яворівської міської ради Львівщини є біографія загиблого Героя. Ігор Рахманов народився 27 вересня 1984 році у місті Ташкент (Узбекистан). У 1990 р. разом з мамою переїхав в Україну. Проживав в Яворові, де навчався в загальноосвітній середній школі №3 імені Тараса Шевченка.

Потім вступив в Новояворівський професійний ліцей (зараз – Новояворівське ВПУ), де здобув професію кухаря. Він був призваний на строкову службу в ЗСУ, яку проходив у 24 ОМБ.

Згодом продовжив службу за контрактом до 2010 року. У 2014 році був одним із перших, хто записався добровольцем і пішов захищати Україну. Після поранення в 2016 році знову пішов на фронт, воював у складі 24 ОМБ імені Короля Данила. За волю України боровся до чергового важкого поранення. Військові медики до останнього намагалися врятувати його життя. Ігор Рахманов загинув 5 квітня 2022 року біля села Катеринівка Луганської області.

Нагадаємо, що президент також присвоїв звання Героя України загиблому розвіднику з Прикарпаття. Сьогодні, у День Незалежності, під час обміну полоненими додому повернувся також 22-річний військовий із Львівщини.