Руслан Данко загинув на Запоріжжі під час бойового завдання

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України загиблому старшому лейтенанту Руслану Данку. Військовий родом із Прикарпаття та загинув у Пологівському районі на Запоріжжі.

«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” Данку Руслану Дмитровичу – старшому лейтенанту (посмертно)», – вказано в указі президента.

Про присвоєння звання Героя України 34-річному розвіднику Руслану Данку повідомила також голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

Раніше на сайті Офісу президента створювали петицію про присвоєння Руслану Данку звання Героя України. Відомо, що військовий народився у липні 1990 року у Косівському районі Івано-Франківської області, навчався у Національній академії внутрішніх справ.

Після початку повномасштабного вторгнення Руслан Данко вступив до лав 74 окремого батальйону 102 окремої бригади ім. полковника Дмитра Вітовського Сил ТРО ЗСУ. До моменту загибелі виконував бойові завдання у Запорізькій області на посадах командира взводу вогневої підтримки роти вогневої підтримки, пізніше, командира розвідувального взводу 74 ОБ.

Старший лейтенант загинув 23 лютого 2024 року поблизу населеного пункту Малинівка, Пологівського району Запорізької області, при виконанні бойового завдання. Він прикривав відхід однієї із бойових груп, загинув внаслідок прямого влучання ворожого «дрона-камікадзе». Вдома на нього чекали батько, мати, дружина і п’ятирічний син.