Орест Коляда служив у 35 штурмовій бригаді і потрапив у російський полон 30 квітня 2022 року біля села Времівка

Під час обміну полоненими на День Незалежності України додому повернувся 22-річний військовий із Львівщини Орест Коляда. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

«Найбільше серце щемить від того, що мамі воїна, Оксані Коляді, повідомили, що сина звільнили з полону, якраз тоді, коли вона взяла слово під час мирної акції на підтримку всіх зниклих безвісти та полонених Сокальської територіальної громади. Понад два роки надії!», – написав Максим Козицький.

Мама військового Оксана Коляда із плакатом про повернення сина з полону (на фото праворуч)

За словами очільника області, Орест Коляда служив у 35 штурмовій бригаді і потрапив у російський полон 30 квітня 2022 року біля села Времівка. Зараз військовому 22 роки, він родом із Червоноградського району Львівщини.

Загалом під час обміну у День Незалежності Україна повернула 115 військовослужбовців з російського полону, усі вони є службовцями-строковиками.

