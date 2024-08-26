Руслан Панезьоров служить у 80-й бригаді близько 26 років

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України саперу 80-ї десантно-штурмової Галицької бригади майору Руслану Панезьорову.

Відповідно до указу президента від 23 серпня, звання Героя України з врученням ордена «Золота Зірка» присвоєно командиру групи інженерного забезпечення 80-ї десантно-штурмової Галицької бригади майору Руслану Панезьорову. Найвищою нагородою військового відзначено «за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові».

Як розповіли у 80-й десантно-штурмовій Галицькій бригаді, львів'янин Руслан Панезьоров служить у бригадні з 1998 року. «Його по праву можна називати легендою бригади», – зазначили в бригаді.

З перших днів у війську Руслан Панезьоров був сапером, і за увесь час дослужився до командира групи інженерного забезпечення 80-ї десантно-штурмової Галицької бригади. З весни 2014 року майор Панезьоров бере активну участь у бойових діях з росіянами. У 2014 році офіцер був одним з перших, хто визволяв Слов'янськ. А вже у березні 2022 виконував небезпечні завдання на Миколаївщині, у Вознесенську, коли разом з побратимами завадив ворогу окупувати Миколаїв. У вересні цього ж року Панезьоров з побратимами визволяв Харківщину. Майор брав участь у боях за Бахмут, гнав окупантів з Кліщіївки.

«Руслан Панезьоров з особливою хоробрістю, ризикуючи власним життям, неодноразово виконував завдання в сірій зоні. Також офіцер є і своєрідним вчителем та наставником для всього особового складу, адже навчив не один десяток солдатів, саперної справи», – йдеться в повідомленні.

Раніше у квітні 2022 року Руслан Панезьоров отримав орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.