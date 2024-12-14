Мотоцикліст на швидкості злетів з дороги, де мотоцикл перекинувся

Миколаївський районний суд Львівської області виніс вирок 17-річному уродженцю села Стільсько, який навчається на другому курсі профтехучилища, за смертельну ДТП з мотоциклом, у якій загинула 18-річна пасажирка.

За матеріалами справи, увечері 19 жовтня 2023 року у селі Дроговиж поблизу Миколаєва неповнолітній на мотоциклі Lifan без реєстраційного номеру та документів на швидкості злетів з дороги на узбіччя, що призвело до падіння мотоцикла. У результаті ДТП 18-річна пасажирка мотоцикла отримала важкі травми голови (перелом черепа, крововиливи головного мозку тощо) та через два дні померла в лікарні.

Обвинувачений у суді свою вину визнав та розкаявся.

Суддя Андрій Головатий визнав хлопця винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху (ч.2. ст. 286 ККУ) та призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Водночас вироком суду його звільнили від основного покарання, встановивши іспитовий строк два роки. На вирок ще може бути подана апеляція.