16-річний хлопець на мотоциклі злетів у кювет

На трасі біля Миколаєва неповнолітній водій мотоцикла зʼїхав у кювет. Його та 18-річну пасажирку госпіталізували в лікарню.

Як повідомили в поліції, ДТП трапилась 19 жовтня близько 19:30 в селі Дроговиж Стрийського району. 16-річний водій мотоцикла Lifan не впорався з керуванням і з’їхав у кювет. Його разом із 180річною пасажиркою госпіталізували з травмами.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. За вчинене йому загрожує до 3 років позбавлення волі.