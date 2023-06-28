В екс-«регіонала» знайшли російські символіку, паспорт і трудову книжку

У Сумах правоохоронці затримали колишнього учасника забороненої в Україні «Партії регіонів». Його підозрюють у наведенні реактивних систем залпового вогню «Град» на прикордонні території Сумської області, повідомили в середу, 28 червня, Сумська обласна прокуратура та Служба безпеки України.

За інформацією правоохоронців, колишній посадовець народився в Курській області Росії, тривалий час проживав на Сумщині та є громадянином України. Має друга, який служить у прикордонному управлінні ФСБ в Курській області. Імені затриманого правоохоронні органи не повідомили.

За матеріалами розслідування, російська Федеральна служба безпеки завербувала його ще до початку повномасштабного вторгнення, коли чоловік періодично їздив до росії, де зустрічався з родичами.

«Під час одного з таких виїздів до країни-агресора він отримав від ФСБ завдання щодо проведення розвідувально-підривної діяльності проти України і був переведений в “режим очікування”», – зазначили правоохоронці.

Після 24 лютого 2022 року куратор із ФСБ запросив у чоловіка розвідінформацію щодо дислокації Сил оборони у прикордонних районах Сумщини. Підозрюваний на власній автівці об’їжджав місцевість і фіксував потрібні дані. Отримана інформація сприяла корегуванню обстрілів українських військ, у тому числі з РСЗВ «Град»,.

Спецслужбовці затримали підозрюваного під час спроби передачі даних про укріплені райони ЗСУ і Держприкордонслужби. Під час обшуків вдома в затриманого, зокрема, виявили російський паспорт, партійний квиток забороненої «Партії регіонів» та прокремлівську символіку.

Зараз 62-річного жителя Сум підозрюють у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Він перебуває під вартою. Чоловікові загрожує ув’язнення на 15 років або довічне ув’язнення.