СБУ викрила 51-річну мешканку Стрийського району Львівщини, яка відкрито підтримувала агресію Росії проти України. Вона прославляла російську армію в забороненій соцмережі «Однокласники».

«В поле зору спецслужби потрапила мешканка Стрийщини, яка публічно здійснювала антиукраїнську пропаганду та виправдовувала війну розв’язану РФ проти нашої держави. На особистій сторінці в соцмережах жінка поширювала наративи кремля та прославляла армію окупантів», – йдеться в повідомленні СБУ у вівторок, 27 червня.

Мешканка Стрийщини поширювала проросійську пропаганду в соцмережах (фото СБУ)

Речниця СБУ Львівщини Роксолана Яворська уточнила ZAXID.NET, що прихильницею Путіна і Росії виявилася 51-річна мешканка Стрийського району. Вона поширювала відповідні дописи в соцмережі «Однокласники».

Оперативники зібрали докази та повідомили жінці про підозру за виправдовування збройної агресії Росії проти України (ч.2 та ч.3 ст. 436-2 ККУ). Винуватиці загрожує до восьми років за гратами.