СБУ викрила у Львові двох прихильниць Росії. Пенсіонерки в соцмережах підтримували окупацію українських територій та поширювали наративи Кремля. А одна з них відкрито закликала до зміни територій України на користь ворога.

«Як стало відомо, пособницями окупантів є уродженки РФ, які тривалий час проживали на Львівщині та мають українське громадянство. Незважаючи на збройну агресію Росії вони продовжували вихваляти та підтримувати політику окупанта», – повідомила СБУ Львівщини у четвер, 8 червня.

Використовуючи соцмережі, жінки вели кремлівську пропаганду, а також виправдовували та прославляли злочинні дії російських загарбників.

Пенсіонерки у соцмережах агітували за Путіна і підтримувли війну Росії проти України

Речниця СБУ Львівщини Роксолана Яворська уточнила ZAXID.NET, що прихильницями країни-агресорки виявилися дві львівські пенсіонерки. Вони є уродженками РФ, але вже тривалий час проживають у Львові. Підтримували зв’язок з родичами в Росії та виправдовували дії російських окупантів.

За даними прокуратури Львівщини, обвинувачені публікували антиукраїнські дописи в «Однокласниках» з кінця лютого 2022 року.

Зокрема, поширювали картинки із зображенням президента Росії, прапорів так званих «Л/ДНР» та дописи: «Спасибо за Донецк!!!», «Спасибо за Луганск», «Крым – это Россия», «Крым – это начало воссоединения русского народа».

За антиукраїнську діяльність пенсіонеркам повідомили про підозри за посягання на територіальну цілісність України та поширення матеріалів, що виправдовують агресію Росії проти України (ч.1 та ч.2 ст. 110, ч.2 і ч.3 ст. 436-2 ККУ). На сьогодні слідство у справі завершили та передали її до суду.