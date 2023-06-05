Діяльність агентів правоохоронці припинили в ході масштабної спецоперації

Служба безпеки України викрила та знешкодила діяльність групи проросійських агентів, які виконували завдання ФСБ. Троє злочинців збирали інформацію про розташування й озброєння Сил оборони, а також дані про критичну інфраструктуру в областях України, повідомили у понеділок, 5 червня, у прес-службі СБУ.

За даними правоохоронців, троє агентів з мережі ФСБ під керівництвом «куратора» шпигували за необхідними росіянам об'єктами. За свою роботу зрадники, які працювали на Вінниччині, на Дніпропетровщині та в Одесі, отримували по 550 доларів.

«За завданням спецслужби РФ зловмисники шпигували за так званими "центрами прийняття рішень". Зокрема збирали розвіддані про локації, озброєння та особовий склад Сил оборони у центральній та південній частині України. За кожне виконане завдання російські агенти отримували від агресора до 550 доларів на власні картки. Сума залежала від терміновості і якості виконаної "роботи"», – повідомили у прес-службі СБУ.

У Вінницькій області місцевий мешканець намагався визначити для росіян координати командування Повітряних сил ЗСУ та Нацгвардії, для чого проводив зйомку об'єктів. На Дніпропетровщині агент із позивним «Грім» під виглядом безробітного влаштовувався на роботу до об'єктів критичної інфраструктури та шпигував на користь Росії. В Одесі третій злочинець, використовуючи своїх знайомих, у тому числі українських військових, намагався дізнаватися паролі для пересування по місту в комендантську годину та для проїзду блокпостів.

Усіх трьох агентів затримали правоохоронці. Їм оголосили про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (держзрада в умовах воєнного стану). Зрадникам загрожує довічне ув'язнення, наразі вони перебувають під вартою.