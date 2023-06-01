Шпигуна спіймали на гарячому та оголосили про підозру в держзраді

Служба безпеки України спільно з військовою контррозвідкою викрили шпигунство одного з військовослужбовців на Дніпропетровщині. Чоловіка завербували співробітники російського ГРУ, для яких він збирав інформацію про наслідки обстрілів, повідомили у четвер, 1 червня, прес-службі СБУ.

За даними правоохоронців, мешканця Бахмута завербував до початку повномасштабної війни представник 72-го розвідцентру ГРУ Микита Климовський. Після початку повномасштабної агресії Росії завербований агент почав повідомляти ГРУ про наслідки повітряних ударів по Бахмуту та коригувати їх. Зокрема шпигун передавав росіянам точні координати мостових переходів у Бахмуті та на околицях міста.

«Згодом зрадник отримав від російської воєнної розвідки наступне завдання – прибути до Дніпропетровщини та мобілізуватися до лав Сил оборони. Після зарахування до складу однієї з військових частин ЗСУ ворожий агент збирав інформацію про кількість особового складу та наявне озброєння в підрозділах», – повідомили у прес-службі СБУ.

Військовослужбовець-шпигун також повідомляв росіян, коли до гарнізону можуть прибути представники вищого командування ЗСУ. За цим фактом правоохоронці розпочали розслідувати дані про можливі диверсії проти керівництва Сил оборони. Чоловік також намагався дізнатися для росіян місця, де розташовані системи ППО та новітнє західне озброєння.

Співробітники СБУ викрили зрадника та затримали його на спробі передати зібрані дані російським агентам. У чоловіка виявили два телефони, один з яких він використовував виключно для контактів з росіянами. Шпигуну повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (держзрада у мовах воєнного часу). Чоловіку загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна.