Запобіжний захід також отримала дружина наркоторговця Юрія Чернецького Інна Воронова

Суд обрав запобіжний захід для чотирьох блогерок з Києва, які знімали роботу ППО під час повітряної атаки Росії 16 травня. Жінкам заборонили покидати місце проживання два місяці, повідомили у п'ятницю, 2 червня, у прес-службі Київської міської прокуратури у коментарі «Українській Правді».

Повідомляється, що блогеркам, які зняли роботи протиповітряної оборони, обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Підозрюваним жінкам заборонили покидати свої помешкання два місяці, тобто, до 31 липня 2023 року.

Запобіжний захід отримали Дарʼя Семенченко, Ольга Дідовець, Людмила Нужна та Інна Воронова, дружина бізнесмена-наркодилера Юрія Чернецького, який наразі відбуває тюремне ув'язнення.

Нагадаємо, 16 травня СБУ викрила шістьох блогерів, які поширювали відео роботи ППО в Києві. Також правоохоронці заблокували онлайн-камери, які «засвітили» роботу ППО. Чотирьом блогеркам 31 травня оголосили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 ККУ (поширення інформації про розміщення ЗСУ та інших формувань в умовах воєнного часу).