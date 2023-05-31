Підозрюваним загрожує до восьми років ув'язнення

Служба безпеки України повідомила про підозру київським блогеркам, які розповсюджували відео роботи протиповітряної оборони під час обстрілів Києва 16 травня. За місцями проживання чотирьох підозрюваних, включно зі співачкою Інною Вороновою, провели обшуки, повідомили у середу, 31 травня, у прес-службах Офісу Генерального прокурора та СБУ.

Експертизи правоохоронців засвідчили, що четверо мешканок Києва незаконно поширювали у соціальних мережах відео, на яких видно роботу ППО. Такі дії несуть серйозну загрозу для життя військовослужбовців та мирних мешканців Києва.

«Одна з них – 32-річна киянка – виклала заборонений контент у своїх соцмережах та надіслала його адміністратору одного із популярних Телеграм-каналів. А вже за кілька годин її відеозапис був поширений на проросійських майданчиках», – повідомили у прес-службі СБУ.

Ще троє жінок поширювали відео роботи ППО серед своїх знайомих та на своїх сторінках у соціальних мережах. Одна зі зловмисниць намагалася видалити відео, щоб уникнути відповідальності за порушення.

Хоч правоохоронці не назвали імен, проте однією з фігуранток справи є співачка, блогерка та дружина скандального бізнесмена-наркодилера Юрія Чернецького Інна Воронова. Її чоловік отримав тюремний строк за зберігання кокаїну, а вона, як й інші блогери, причетні до знімання роботи ППО, отримала підозру за ч. 2 ст. 114-2 ККУ (поширення інформації про розміщення ЗСУ та інших формувань в умовах воєнного часу). Підозрюваним загрожує до восьми років ув'язнення.

Нагадаємо, 16 травня СБУ викрила шістьох блогерів, які поширювали відео роботи ППО в Києві. Також правоохоронці заблокували онлайн-камери, які «засвітили» роботу ППО. Блогери зафіксували результати ураження російських крилатих і балістичних ракет. Тим самим вони могли розкрити місцеположення та специфіку роботи української протиповітряної оборони, переконані правоохоронці.