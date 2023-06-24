СБУ затримала священика УПЦ МП за пропаганду підтримки російської армії
У різних регіонах викрили 11 зрадників
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СБУ викрила у Миколаєві церковнослужителя УПЦ МП, який поширював серед вірян проросійську пропаганду. Пономар одного з храмів Миколаївської єпархії заперечував збройну агресію Росії проти України та виправдовував дії окупантів.
«Церковнослужитель через Telegram розповсюджував серед вірян УПЦ матеріали, які виправдовували російське військове вторгнення в Україну та з позицій віровчення руської православної церкви визнавали правомірність розв’язаної проти нашої держави війни. Пропагандист виправдував злочини окупантів та пропагував рашистські наративи з метою впливу на суспільну думку в православному середовищі регіону», – повідомили в СБУ Миколаївської області.
Під час обшуків вдома та в церкві у пономаря вилучили докази його злочинної діяльності. За його дії священнослужителю повідомили про підозу за ч. 2 ст. 436-2 ККУ (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників), за що йому загрожує до 5 років позбавлення волі.
Окрім того, як повідомила СБУ, оперативники викрили інформаційно-підривну діяльність ще 10 проросійських інтернет-агітаторів у декількох областях України:
- у Києві мешканець столиці закликав до «союзу з Росією», для цього створив та особисто адміністрував декілька груп у соцмережах;
- на Дніпропетровщині ворожими агітаторами, які вихваляли вище військово-політичне керівництво РФ і дискредитували українських захисників, виявилися працівник об’єкту критичної інфраструктури Дніпра та працівник авіапідприємства з Кривого Рогу;
- у Кіровоградській області знешкоджено мережу інтернет-пропагандистів РФ, до якої входило 5 мешканців регіону;
- у Вінниці викрито двох місцевих жителів, які у забороненій соцмережі «Одноклассники» героїзували «подвиги» терористів і пропонували встановлювати пам’ятники Кадирову.