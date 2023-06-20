Наразі держзрадник переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території

Контррозвідка викрила державного зрадника, який хотів «переманити» українських військових льотчиків на сторону Росії. Про це 20 червня повідомила СБУ.

У Службі безпеки України розповіли, що агент РФ збирав розвіддані про аеродроми та персональні дані українських військових льотчиків. Зрадником виявився військовий льотчик у відставці, мешканець тимчасово окупованого Бердянська.

На початку повномасштабного вторгнення РФ він дистанційно вийшов на одного з командирів 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку армії РФ, з яким раніше навчався в училищі льотчиків. Чоловік запропонував росіянину свою допомогу у війні проти України.

Встановлено, що зрадник готував списки діючих льотчиків українських Повітряних Сил. Передусім Росію цікавили фахівці, які мають практичний досвід управління літаками MиГ-29, CУ-24, СУ-25, СУ-27, Ан-26 та Іл-76, а також гелікоптерами Ми-8 та Ми-24. За оперативними даними, ці відомості планували використати для спроб вербування українських льотчиків на користь Росії.

Для збору персональних даних зрадник обдзвонював колишніх однокурсників і розпитував у них потрібну інформацію, у тому числі додаткові контактні дані, місця проживання та несення служби. Наразі чоловік переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території на півдні України. Втім, співробітники СБУ проводять комплексні заходи для притягнення до відповідальності.