СБУ затримала керівника київської ІТ-компанії

Служба безпеки України викрила київську ІТ-компанію, яка встановила програмне забезпечення в одній із державних адміністрацій прифронтових областей та надала доступ терористам з окупованої частини Донеччини. У прес-службі СБУ у вівторок, 20 червня, розповіли, що ворога найбільше цікавила інформація про результати ударів по енергетичній інфраструктурі.

Інформацію планували зливати у донецьку «філію» київської ІТ-компанії.«Слідство встановило, що можливість витоку існувала через систему електронного документообігу. Так, київська ІТ-компанія, яка встановлювала програмне забезпечення в держустанові, надала право доступу до баз своїм колегам з тимчасово окупованої частини регіону. Цими "колегами" виявились представники терористичної організації, які діяли під виглядом працівників донецької "філії" компанії. Завдяки отриманому онлайн-доступу фігуранти планували влаштувати регулярний "злив" інформації з ОВА», – повідомили у СБУ.

Окупанти хотіли отримувати інформацію про наслідки обстрілів, ремонти на електропідстанціях, щоб планувати повторні повітряні атаки. СБУ провела обшуки у помешканнях айтівців та знайшла комп'ютери та мобільні телефони із доказами підривної діяльності, документи й печатки для ведення бізнесу з терористами.

Одного з керівників ІТ-компанії затримали. Слідчі СБУ повідомили йому про підозру у сприянні діяльності терористичної організації. За цією ж статтею кваліфікували дії п'ятьох його спільників з окупованих територій. Підозрюваним загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.