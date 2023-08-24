Колишній слідчий Роман Куляш відсудив у Головного управління Національної поліції у Львівській області півмільйона гривень компенсації за невиплачену зарплату. У 2017 році його звільнили з поліції, втім у березні 2022 року він через оскаржив своє звільнення.

Як вказано в матеріалах справи, Роман Куляш був слідчим Сокальського відділу Нацполіції. У жовтні 2017 року його звільнили зі служби. У грудні 2017 року Львівський окружний адміністративний суд спірний наказ ГУ Нацполіції у Львівській області скасував та поновив Романа Куляша на роботі та зобов’язав установу виплатити йому 26,4 тис. грн зарплати. Однак у 2018 році Львівський апеляційний адміністративний суд цю постанову скасував, а верховний суд – відправив справу на повторний розгляд.

У березні 2022 року Восьмий апеляційний адміністративний суд з0мінив рішення першої інстанції й Романа Куляша поновили на посаді слідчого Сокальського ВП. Однак він знову звернувся в суд, аби стягнути з обласного управління поліції компенсацію за невиплачену зарплату.

Представники поліції в суді просили у задоволенні позову відмовити, оскільки Роман Куляш зараз служить у ЗСУ, тому підстав для виплати йому зарплати немає.

Враховуючи обставини справи, суддя Львівського окружного адмінсуду Варвара Потабенко позов Романа Куляша задовольнив частково та стягнув із ГУ Нацполіції Львівщини 568,9 тис. грн невиплаченої зарплати та ще 13,8 тис. грн компенсації за затримку виконання рішення суду. Це рішення можна оскаржити в апеляції.