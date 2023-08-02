Львівський окружний адміністративний суд скасував наказ про звільнення львівського митника Андрія Овчиннікова та зобов’язав Львівську митницю виплатити йому 100 тис. грн компенсації за невиплачену зарплату.

Як вказано в матеріалах справи, Андрій Овчинніков працював інспектором відділу митного оформлення митного поста «Мостиська». 12 жовтня 2022 року його звільнили, оскільки митник не подав звіт про виконання завдань та ключових показників, визначених його контрактом. Зокрема він не надав достатню кількість показників щодо порушень, виявлених під час митних перевірок.

Не погодившись зі звільненням, Андрій Овчинніков звернувся до суду. В позові він зауважив, що його контракт про службу не містив чітких показників щодо виявлення порушень, тому своє звільнення вважає незаконним. Він пояснив, що не подав звіт про виконання завдань, оскільки в липні перебував у відпустці, а з вересня був відсторонений від посади через дисциплінарну перевірку.

Справу розглядав Львівський окружний адмінсуд. Суд визнав, що наказ про звільнення був виданий з порушеннями – до завершення дисциплінарного провадження. Вже після звільнення комісія не виявила дисциплінарного порушення в діях митника, тож і підстав для звільнення не було.

Враховуючи обставини справи, суддя Роксолана Качур визнала протиправним наказ Львівської митниці Держмитслужби про звільнення Андрія Овчиннікова, зобов’язала поновити його на посаді інспектора відділу митного оформлення №1 митного поста «Мостиська» та стягнути зі служби середній заробіток за час вимушеного прогулу з 26 жовтня 2022 року по 16 травня 2023 року у розмірі 99111 грн. На це рішення можна подати апеляцію.