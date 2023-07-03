Сергій Журбенко керував проектом електронного квитка у Львові впродовж 4 років

Екс-керівник служби автоматизованої системи оплати проїзду ЛКП «Львівавтодор» Сергій Журбенко через суд поновився на роботі в комунальному підприємстві та відсудив у «Львівавтодору» майже 700 тис. грн компенсації за зарплату та завдану моральну шкоду. Відповідне рішення 26 червня ухвалив суддя Личаківського районного суду Назарій Нор.

Сергій Журбенко очолив службу автоматизованої системи оплати проїзду ЛКП «Львівавтодор» у 2016 році, на початку її заснування. Цей відділ займався впровадженням електронного квитка у громадському транспорті Львова. У 2020 році тодішня керівниця ЛКП «Львівавтодор» Оксана Єстеферова звільнила Сергія Журбенка з підприємства. Як розповів ZAXID.NET екс-посадовець, офіційною причиною звільнення стало те, що він провів робочу нараду на території Центру обслуговування пасажирів громадського транспорту на вул. Горбачевського, 10, де ще тривав ремонт. Тоді Сергій Журбенко вирішив оскаржити своє звільнення в суді.

Личаківський райсуд розглядав справу три роки. Екс-посадовець вимагав у ЛКП «Львівавтодор» поновити його на посаді заступника директора та керівника служби автоматизованої системи оплати проїзду, а також виплатити йому компенсацію за неотриману за три роки зарплату та моральну шкоду. 26 червня суддя Назарій Нор позов Сергія Журбенка задовольнив і зобов’язав «Львівавтодор» поновити його на роботі із місячною зарплатою майже 18 тис. грн. Крім цього, ЛКП має виплатити екс-працівнику 657,3 тис. грн зарплати, 25 тис. грн моральної компенсації, 15 тис. грн судових витрат, а також сплатити 1680 грн судового збору. Це рішення можна оскаржити в апеляційному суді.

У коментарі ZAXID.NET Сергій Журбенко повідомив, що справді планує поновитися на роботі, аби втілити проект електронного квитка в тому вигляді, в якому проект починався. Втім рішення набуде чинності тільки після того, як його перегляне апеляційний і Верховний суд. ZAXID.NET також звернувся за коментарем у «Львівавтодор», однак на момент публікації його не отримав.